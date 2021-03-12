الدوري المصري مهدد بالإلغاء

المستقلة/- تدرس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إلغاء الدوري الممتاز هذا الموسم رغم وصول المنافسات إلى الجولة الـ15.

وعللت اللجنة مناقشة قرار إلغاء المسابقة بسبب ضغط المباريات الكبير على الأندية، في ظل تفشي وباء كورونا، والذي تسبب في انتهاء الموسم الماضي وبدء الموسم الحالي في وقت متأخر، مما يجعل نهايته تتأخر أيضا.

الاتجاه الأقرب حاليا هو إلغاء الدوري وهو ما ترغب لجنة مجاهد في مناقشته مع الأندية، خلال اجتماع معهم يوم الأربعاء المقبل.

ويرى اتحاد الكرة أن الأندية ستتأثر سلبا بضغط المباريات الكبير مما يؤدي لحدوث إصابات، خصوصا في صفوف الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا سواء الأهلي أو الزمالك في دوري أبطال أفريقيا أو بيراميدز في الكونفيدرالية.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا دعا فيه أندية القسم الأول لاجتماع الأربعاء المقبل، لتبادل الرأي حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الاتحاد المصري في بيانه إنه يدعو الأندية لهذا الاجتماع لوضع مصلحة الكرة المصرية ومنتخباتها الوطنية وأنديتها ومسابقاته المحلية في عين الاعتبار في ظل موسم أجبرت ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم كل الأطراف أن تعيش ظرفًا استثنائيًا.

وأشار اتحاد الكرة، إلى تأزم الوضع في ظل انتهاء الموسم الماضي في وقت متأخر جدا وانطلاق الموسم الجديد في شهر ديسمبر/كانون أول الماضي، بعد أيام من ختام الموسم المنقضي، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري المصري.

وأتم: “نظرا لأن الارتباطات الدولية للمنتخبات الوطنية على المستويين الأول والأولمبي سارية، فإن ذلك كله يضعنا أمام مسؤولية كبيرة يجب الترابط معها للحفاظ على مقدرات الكرة المصرية محليا وخارجيا وبشكل يضمن مصالح كل أطرافها ويرضي طموحات جماهيرها”.