الدوري العراقي.. نجاح كبير لمبادرة منع التقليد

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حققت مبادرة منع التقليد، المطالبة باعتماد الأندية والاتحادات الرياضية العراقية على ملابس أصلية غير مقلدة، نجاحا كبيرا هذا الموسم.

نجاح كبير

زيد يعرب، مستشار التسويق الرياضي الذي أطلق المبادرة قبل عدة أشهر، أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن 17 من 20 ناديا في الدوري العراقي الممتاز هذا الموسم يرتدون ملابس أصلية من شركات عالمية.

نادي الزوراء لم يعلن عن مصدر ملابسه في الموسم الحالي، ومن المرجح أن شركة “أديداس” الألمانية هي من تتولى تزويده بالمعدات الرياضية في الموسم الحالي.

وأشار يعرب إلى الحملة حظيت بمساندة كبيرة من الجمهور والإعلام، لتحقق نتائج تاريخية منذ أول موسم انطلقت فيه.

مخالفات بالجملة

المستشار القانوني لأديداس ذكر في وقت سابق أن حجم الخروقات بخصوص الملابس الرياضية المقلدة في العراق يعادل 10% من الموجود في العالم، وأن الشركات سترفع قضايا على الأندية والاتحادات الرياضية المتورطة.

ويعاقب القانون العراقي للعلامات التجارية رقم 21 لسنة 1957 بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 و100 مليون دينار عراقي لكل من قلد أو باع أو روج لعلامة تجارية مشهورة.

يذكر أن ملف التقليد هو أحد ملفات الفساد وسرقة المال العام، ويشترك فيه عدد من الجهات وقيادات الأندية وبعض السماسرة الذين يصنعون ملابس مقلدة في تركيا.