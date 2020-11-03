الدوري العراقي.. تعرف على المباريات المنقولة تليفزيونيا بالجولة الثالثة

(المستقلة) أعلنت شركة الاضواء، الناقل الحصري لمباريات الدوري العراقي الممتاز، عن المباريات المنقولة عبر التلفزيون على الهواء مباشرة.

وستقام المباريات باستوديو تحليلي من تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.

ونقدم لكم في السطور التالية المباريات المنقولة في الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز.

الأربعاء

الميناء × الكهرباء – 5.30 مساء

آسيا HD – تعليق مناف الحميداوي

الخميس

زاخو × الشرطة – 2.30 ظهرا

آسيا HD – تعليق علي لفتة

كردستان 24 (التعليق باللغة الكردية)

القوة الجوية × الصناعات الكهربائية – 4.30 مساء

آسيا HD – تعليق مناف الحميداوي

الرشيد – تعليق قحطان المالكي

الطلبة × الزوراء – 8 مساء

آسيا HD تعليق مناف الحميداوي

الجمعة

الديوانية × الكرخ – 2.30 ظهرا

آسيا HD – تعليق ليث العتابي

القاسم × أربيل – 2.30 ظهرا

الرشيد – تعليق علي لفتة

كردستان 24 (التعليق باللغة الكردية)

نفط الوسط × نفط ميسان – 5.30 مساء

آسيا HD – تعليق مناف الحميداوي