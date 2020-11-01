الدوري العراقي.. ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة الثانية

(المستقلة) – حسام الدين جمال – اختتمت اليوم الأحد منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز هذا الموسم.

وشهدت الجولة الثانية من الدوري العراقي انتهاء 4 مباريات بنتيجة التعادل.

وواصل نفط الوسط والقوة الجوية صراعهما على القمة، حيث جمع كل منهما 6 نقاط، ليصبحا الفريقين الوحيدين الذين حققا العلامة الكاملة هذا الموسم حتى الآن.

يذكر أن نفط الوسط لم يلعب مباراة الجولة الثانية، وتم اعتباره فائزا على النجف 3-0، بعد عدم حضور الأخير لملعب المباراة.

وبجانب النجف، فشل أمانة بغداد والصناعات الكهربائية في حصد أول نقطة هذا الموسم.

ونقدم لكم في الآتي جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية.