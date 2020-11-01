الدوري العراقي.. ترتيب الهدافين بعد الجولة الثانية

(المستقلة) – اختتمت اليوم الأحد منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز هذا الموسم، والتي استمرت على مدار 3 أيام.

ونجح أكثر من لاعب في تسجيل هدفين في أول جولتين من الدوري العراقي، لتشتعل المنافسة على لقب الهداف مبكرا.

ونستعرض لكم في السطور التالية هدافي الدوري العراقي بعد نهاية الجولة الثانية.

عمري المنصوري – نفط الوسط – هدفين

محمد داوود – النفط – هدفين

محمد جفال – الطلبة – هدفين

عمر عبد الرحمن – الكرخ – هدفين

أحمد عبد الرزاق – نفط ميسان – هدفين