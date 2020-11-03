الدوري العراقي.. الكهرباء يفتقد إثنين من نجومه أمام الميناء

(المستقلة) يفتقد فريق الكهرباء جهود إثنين من لاعبيه المميزين، أمام الميناء، غدا الأربعاء، في الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز.

وقال خيام الخزرجي، المنسق الإعلامي لنادي الكهرباء، في تصريحات صحفية، إن الفريق سيفتقد للثنائي علاء محيسن، وخلدون عزيز، وذلك بسبب الإصابة.

ويعد محيسن وعزيز من الركائز المهمة لفريق الكهرباء في النسخة الحالية من الدوري العراقي الممتاز.

وأكد الخزرجي أن الجهاز الطبي يبذل جهودا حثيثة من أجل تأهيل اللاعبين بدنيا ليلحقوا بمباراة الجولة الرابعة، التي تنطلق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

يذكر أن الكهرباء يحتل حاليا المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز، بعدما حصد نقطة واحدة من أول جولتين، فيما يقبع الميناء في المركز الـ17 بالرصيد ذاته.