الدوري العراقي.. الكرخ يهزم القاسم.. ونفط ميسان يتعادل مع الديوانية

(المستقلة) – فاز الكرخ على القاسم بثنائية مقابل هدف، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.

وسجل عمر عبد الرحمن ثنائية الكرخ في الدقيقتين 51 و61، فيما أحرز علي كريم هدف القاسم الوحيد في الدقيقة 69.

بهذا حقق الكرخ فوزه الأول هذا الموسم بالدوري العراقي، ورفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع، فيما توقف رصيد القاسم عند نقطة واحدة في المركز الـ14.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها تعادل نفط ميسان سلبيا مع الديوانية، ليرفع الأخير رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن، فيما أصبح رصيد ميسان نقطتين في المركز العاشر.