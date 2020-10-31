الدوري العراقي.. الطلبة يهزم الصناعات الكهربائية.. وتعادل مثير بين أربيل وزاخو

(المستقلة) فاز الطلبة على الصناعات الكهربائية بثلاثية نظيفة، مساء السبت، في الجولة الثانية من منافسات الدوري العراقي الممتاز، ليحقق انتصاره الأول في هذا الموسم من المسابقة.

وسجل الطلبة الهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق محمد جفال، وأضاف مظهر أحمد الهدف الثاني في الدقيقة 65، قبل أن يضيف جفال الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز رفع “الأنيق” رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي الصناعات من دون نقاط.

وفي الجولة ذاتها خطف زاخو تعادلا مثيرا من أربيل بنتيجة 1-1، ليرفع الأول رصيده إلى نقطتين، والثاني إلى 4 نقاط.

وافتتح أربيل باب التسجيل في الدقيقة 66 عن طريق فرحان توفيق، فيما أحرز المحترف الكولومبي دافيد كاستيندا هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء.