الدوري العراقي.. الديوانية يقدم شكوى ضد الشرطة

المستقلة/- أعلن نادي الديوانية الرياضي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم شكوى رسمية ضد نادي الشرطة بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين في الدوري العراقي الممتاز.

وكان الشرطة حقق فوزا عريضا على الديوانية بخماسية دون رد، مساء الإثنين، في الجولة 24 من الدوري العراقي.

وقال الديوانية في بيان: “في الوقت الذي نؤكد به على ضرورة إشاعة الروح الرياضية والأخلاق الرياضية وضرورة الحفاظ على نسيج التواصل بين جماهيرنا الحبيبة، نستنكر وبشده الاعتداء الغاشم الذي تعرض له فريقنا الكروي من قبل جماهير نادي الشرطة وعناصر حماية إدارة الشرطة والتصرفات المخزية والمعيبة من لاعبي المنتخب الوطني الذين يلعبون في صفوف الشرطة تجاه نادي الديوانية وجماهيرها وكل شيء موثق وأمام أنظار الجميع”.

وأضاف النادي: “تقدمنا بشكوى رسمية إلى أصحاب الشأن وكلنا أمل بهم بردع هكذا تصرفات مخزية وتسيء للرياضة العراقية وإنزال أقصى العقوبات بحق هؤلاء المعتدين”.

وأتم: “نحمد الله تعالى على سلامة لاعبينا والشفاء العاجل للمصابين إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينقذ رياضتنا من هذا الخراب وهؤلاء المخربين”.