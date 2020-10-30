الدوري العراقي.. التعادل يحسم لقاء الكهرباء والحدود.. والسماوة يهزم الميناء

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حسمت نتيجة التعادل 2-2 مباراة الكهرباء مع الحدود، في الجولة الثانية من منافسات الدوري العراقي الممتاز.

سجل منار طه هدفي الحدود في الدقيقتين 9 و19.

فيما أحرز محمد إبراهيم هدف الكهرباء الأول في الدقيقة 27، وأضاف زميله ناظم خضر الهدف الثاني.

وبهذا التعادل حصد الكهرباء أول نقطة له هذا الموسم ليحتل المركز الـ16، بينما أصبح رصيد الحدود نقطتين في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها فاز السماوة على الميناء بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط، فيما تجمد رصيد منافسه عند نقطة واحدة.