الدوري العراقي.. التطبيعية تجتمع مع روابط المشجعين

(المستقلة) عقدت الهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع روابط مشجعي أندية الدوري الممتاز.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جميع الأمور المتعلقة بوضع الجماهير المستقبلي في الدوري، ومن بينها عودة الجماهير مستقبلا، وفق ما يتم الاتفاق عليه من الجهات المعنية.

وبعد فترة من لعب المباريات بدون جمهور بسبب تفشي جائحة كورونا، توقفت منافسات الموسم المنصرم من الدوري العراقي (2019-2020) في شهر مارس/آذار الماضي.

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إلغاء الموسم الماضي من الدوري الممتاز، مع عدم تحديد بطل، وذلك بعد توقف استمر 3 أشهر.

وانطلق الموسم الجديد من الدوري العراقي (2020-2021) قبيل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن دون حضور جماهيري، للحد من تفشي فيروس كورونا.