الدوري الأوروبي.. تعرف على المتأهلين لثمن نهائي

المستقلة/- اختتمت مساء الخميس منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، ليكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي.

وحسم 16 فريقا تأهلهم إلى ثمن النهائي، بعد التفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ32.

ومن المقرر سحب قرعة دور الـ16 يوم الجمعة، على أن يقام ذهاب هذا الدور يوم 11 مارس/آذار المقبل، والعودة يوم 18 من نفس الشهر.

وفيما يلي نقدم لكم المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي في نسختها الحالية (2020-2021).

دينامو زغرب

سلافيا براغ

ارسنال

مانشستر يونايتد

توتنهام هوتسبر

أولمبياكوس

ميلان

روما

اياكس

مولدي

رينجرز

غرناطة

فياريال

يانج بويز

دينامو كييف

شاختار دونيتسك

 

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