الدوري الأردني.. الوحدات يحسم الكلاسيكو أمام الفيصلي

(المستقلة) – فاز الوحدات بمباراة الكلاسيكو أمام ضيفه الفيصلي، بثنائية دون رد، في الجولة 11 من الدوري الأردني للمحترفين، على ملعب عمّان الدولي.

وأحرز هدفي الوحدات السوري فهد اليوسف في الدقيقة 27، والسنغالي عبد العزيز انداي في الدقيقة 52.

وابتعد الوحدات بصدارة الترتيب برصيد 27 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط عن الجزيرة أقرب ملاحقيه، فيما يحتل الفيصلي المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وبهذا انتهت مرحلة الذهاب بالدوري الأردني هذا الموسم، فيما تنطلق مرحلة الإياب الخميس المقبل.