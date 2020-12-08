الدواء الأمريكية: لقاح فايزر لايثير مخاوف تتعلق بالسلامة

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن البيانات التي أظهرتها متجارب لقاح “فايرز” و”بيونتيك” لفيروس كورونا لم تثير أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأضافت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن البيانات المقدمة كانت “متسقة” مع التوصيات التي قدمتها الوكالة للحصول على ترخيص استخدام طارئ.

وتابع البيان: “على هذا النحو، قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن فايزر قد قدم معلومات كافية لضمان جودة اللقاح واتساقه للحصول على ترخيص المنتج”.

من المتوقع أن تتخذ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قرارًا بشأن ما إذا كانت ستصرح بلقاح شركة “فايزر” في غضون أيام.

ومن المقرر أن تعقد إدارة الغذاء والدواء اجتماعًا للجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة يوم الخميس لمراجعة لقاح كورونا من قبل “فايزر” للحصول على إذن باستخدام الطوارئ.