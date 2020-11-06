الدنمارك تعدم 17 مليون من حيوان المنك لمنع انتشار فيروس كورونا

المستقلة … أعلنت الحكومة الدنماركية عن قرارها بإعدام حوالي 17 مليون من حيوان المنك لمنع انتشار فيروس كورونا هناك.

بحسب الحكومة الدنمارك فأن تم رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها الانتقال الى البشر من المزارع التي يتم تربية حيوان المنك فيها، فيما قالت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، إن السلالة الجديدة من الفيروس “تهدد فعالية” أي لقاح جديد يتم تطويره في المستقبل لمواجهة فيروس كورونا.

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وبحسب الشرطة الدنماركية فأن العملية يجب ان يتم الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن، في حين تعتبر الدنمارك أكبر دولة انتاجاً لفراء المنك في العالم.