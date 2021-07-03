الدنمارك تتأهل لنصف نهائي يورو 2020 على حساب التشيك

المستقلة/- تأهل منتخب الدنمارك إلى نصف نهائي بطولة يورو 2020 بفوزه على نظيره التشيكي 2-1 على ملعب “باكو الأولمبي” بالعاصمة الأذربيجانية.

وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف مبكر منذ الدقيقة الخامسة عن طريق توماس ديلاني.

وعزز زميله كاسبير دولبيرج تقدم الدنمارك بتسجيله الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

وقلص المنتخب التشيكي النتيجة بتسجيله لهدف بعد أربع دقائق على بداية الشوط الثاني عن طريق نجمه باتريك تشيك، الذي رفع رصيده من الأهداف في البطولة إلى 5، تقاسم بها صدارة الهدافين مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسيقابل المنتخب الدنماركي في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، الفائز من مواجهة إنجلترا وأوكرانيا والتي تقام في وقت لاحق اليوم على أرضية ملعب “الأوليمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما.

وهذه المرة الأولى التي تبلغ فيها الدنمارك الدور نصف النهائي منذ عام 1992 عندما حققت لقبها الوحيد في البطولة.

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