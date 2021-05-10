المستقلة /- أعلنت مديرية الدفاع المدني،إخماد حريق ضخم داخل معمل للعصائر شمال شرق بغداد.

وذكر الدفاع المدني في بيان له تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاثنين،انه” تم السيطرة على حادث حريق اندلع داخل معمل كربلاء للعصائر شمال شرق العاصمة بغداد بعد ان بذلت فرق الدفاع المدني جهوداً كبيراً استمرت أكثر من 5 ساعات عمل متواصلة بدون توقف”.

وأضاف أن”الحريق اندلع فجر هذا اليوم في تمام الساعة الرابعة فجراً واستمرت عمليات الاخماد الى الساعة التاسعة صباحاً طوقت فرق الدفاع المدني خلالها النيران التي اشتعلت داخل كميات هائلة من الكارتون وسكيبات خشبية داخل المعمل المشيد من طابقين بمساحة 2500 متر مربع وانهت الحريق بدون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المعمل المحترق”.

وتابع أن” الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر .