الدفاع المدني : إحالة 9 آلاف مشروع مخالف لشروط الوقاية والسلامة

المستقلة /- اعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، إحالة 9 آلاف مشروع مخالف في بغداد والمحافظات الى جلسة الفصل لعدم التزامها بشروط الوقاية والسلامة.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية التابعة لوزارة الداخلية العميد جودت عبد الرحمن، في حديث للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “المديرية تجري كشفاً كل ستة أشهر على المحال والمخازن والمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص ضمن قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013″، مشيراً الى أن “المشاريع المخالفة تمهل 15 يوماً لتوفير متطلبات الدفاع المدني والوقاية والسلامة، ومن ثم تمنح شهادة بذلك حين إكمالها”.

وأوضح أن “المديرية طالبت بتعديل القانون من خلال غلق المشروع المخالف، وأن لا يعاد افتتاحه مرة أخرى إلا بتوفير متطلبات الدفاع المدني، وتحقيق إجراءات الوقاية وأن يزود بشهادة سلامة من الدفاع المدني”.

وأضاف العميد عبد الرحمن، أنه “بخلاف ذلك يحال المخالف الى جلسة الفصل وهي أشبه بالمحكمة يرأسها مدير عام الدفاع المدني وتحدد على أساسها الغرامة في ما يخص المشاريع من 250 ألف إلى مليون دينار، أما البنايات من 3 طوابق فأكثر فيجب أن تحوي ملاجئ، وفي حال عدم وجودها يغرم المخالف من 1 إلى 15 مليون دينار”.

وأكد “إحالة 9 آلاف حالة مخالفة في بغداد والمحافظات الى جلسة الفصل منذ 2019 ولغاية الآن، وستتم إحالتها الى الجلسة في حال تخلف أصحابها عن دفع الغرامة”، لافتا الى أن “جميع تلك الإجراءات تهدف الى الحفاظ على المال الخاص للتجار والاقتصاد، باعتباره أحد الفروع التي تصب في المال العام بشكل مباشر أو غير مباشر”.