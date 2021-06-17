اختتام مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط “طويق 2” فى السعودية ..صور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزار الدفاع السعودية عن اختتام مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط “طويق 2” بالقطاع الأوسط.

وحضر التمرين عدد من الدول العربية، واستمر لمدة أسبوعين، نفذت خلاله جملة من المناورات والعمليات العسكرية، وعدد من المحاضرات والندوات العملياتية والجوية والفنية مع قادة الطائرات والأطقم المساندة، إلى جانب تبادل الخبرات بين القوات المشاركة،

واختتم بحضور قائد القاعدة، اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني، والملحق العسكري الإماراتي بالمملكة، العميد الركن عبد الله بن حسن الطنيجي.

هذا وأشار محسن الزهراني إلى أن تمرين “طويق 2” شهد “نجاحا كبيرا، مؤكدا أن “جميع أهداف هذا التمرين الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية تحققت.

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اختتام مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط “طويق 2” فى السعودية ..صور

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