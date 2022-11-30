الدفاع التركية​.. مقتل جندي خلال اشتباك مسلح شمال العراق

المستقلة / متابعة /- اعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، مقتل جندي تركي خلال اشتباك مسلح مع عناصر من ​حزب العمال الكردستاني​ شمالي العراق، في منطقة عملية “المخلب-القفل”.

في وقت سابق من يوم أمس، كشفت ​الاستخبارات التركية​ عن “تحييد عناصرها للقيادية في تنظيم “بي كي كي” الذي تصنفه أنقرة “إرهابيا”، فاطمة أونور، بشمال العراق”.

ووفقا لوكالة “الأناضول”، كانت فاطمة أونور، صاحبة الاسم الحركي “كندا مرعش”، مسؤولة استخباراتية في تنظيم “بي كي كي”، والتحقت بالتنظيم خلال إقامتها في بريطانيا في تسعينات القرن الماضي، وكانت عضوة في جناحه العسكري لسنوات طويلة”.

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