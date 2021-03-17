الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي

المستقلة /- أفادت وكالة سانا أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية.

وذكرت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ في سماء دمشق.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن “الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الاراضي المحتلة باتجاه اهداف عسكرية سورية في المنطقة الجنوبية”.

وأوضح مراسلنا بدمشق أن “الدفاعات الجوية السورية المسؤولة عن حماية العاصمة، بدأت قرب الساعة العاشرة من ليل اليوم بالتصدى لأهداف معادية جنوبا”.

وأشار إلى أن “عملية التصدي لا زالت مستمرة حتى الآن”.

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