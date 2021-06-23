الدبيبة يناقش مع تشاويش أوغلو تنسيق المواقف في مؤتمر برلين الثاني

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الأربعاء، أن رئيسها عبد الحميد الدبيبة، بحث مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، تنسيق المواقف بينهما خلال مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا.

وجاء اللقاء بين الدبيبة والوزير التركي قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الذي من المفترض أن ينظر في خريطة الطريق السياسية الخاصة بليبيا، وسبل توفير الظروف الملائمة للمضي قدما نحو الانتخابات المقررة فى العام الحالي.

وبحسب بيان للحكومة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، جرى اللقاء بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، نجلاء المنقوش، وشهد أيضا مناقشة العلاقات السياسية بين البلدين.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو في تغريدة له على ”تويتر“: إنه ”بحث مع رئيس الحكومة الليبية، مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتحضيرات الجارية لمؤتمر برلين الثاني“.

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