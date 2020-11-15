الدايت الألماني لخسارة 15 كغ خلال أسبوعين

المستقلة /- يعد الدايت الألماني أنظمة الرجيم الفعّالة في التخسيس، إذ يساعد على خسارة نحو 15 كيلوغرامًا خلال أسبوعين، كما يُساعد على التخلّص من الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من الجسم، بخاصّة في الفخذين والردف والبطن.

ومن إيجابيات هذا الدايت أنه لا يشعر الشخص بالتعب؛ لاحتوائه على العناصر الغذائية الهامة التي يحتاج الجسم إليها لأداء وظائفه، بشكل حيوي، تعرّف على خصائصه وبرنامج تطبيقه نقلاً عن موقع سيدتي:

لتحقيق النتيجة المرجوة، لا بدّ من الالتزام بتطبيق برنامج الدايت الألماني، وفق الآتي: