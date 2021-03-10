الداخلية : حصيلة ممارساتها الأمنية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات

الداخلية : حصيلة ممارساتها الأمنية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات

المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية، حصيلة ممارساتها الأمنية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء، إن “مفارز مديرية شرطة محافظة المثنى تمكنت من إلقاء القبض على شخصين قاما بسرقة دراجة نارية في السماوة، فضلا عن ضبط عجلة فيها مادة الكريستال والحبوب المخدرة، كما تمكنت مفارز قسم شرطة النجدة من القبض على طرفي مشاجرة وضبط بحوزة أحدهم سلاح ناري نوع كلاشنكوف”.

وأضافت مديرية المثنى أنه “تم إحالة جميع الحالات حسب الاختصاص لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا”.

وفي محافظة بابل، “نفذت قيادة شرطة محافظة بابل حملة تحري وملاحقة استهدفت عددا من المتهمين الصادر بحقهم أوامر قبض من المحاكم المختصة، حيث أسفرت القبض على (47) مطلوبا بقضايا متنوعة أبرزها الخطف والسرقات”.

وأكد البيان “إحالة المتهمين إلى مراكز التحقيق لغرض إكمال الإجراءات القانونية أصوليا”.

فيما أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان إلقاء القبض على ثلاثة متهمين قاموا بإطلاق العيارات النارية على دار احد المواطنين، إثر مشاجرة عشائرية في قضاء الميمونة.

وقالت في بيان، إن المتهمين أحيلوا إلى مركز التحقيق المختص، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

وفي العاصمة بغداد، “ألقت مفارز مديرية شرطة الطاقة في العاصمة بغداد على متهم وضبط عجلة (صهريج) محملة بمنتوج نفطي، وذلك لعدم وجود أوراق رسمية بالمنتوج”.

وذكر بيان للشرطة، أن السائق أودع التوقيف وجرى حجز العجلة داخل أحد مراكز شرطة النفط ليتم عرضه أمام القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.

فيما شرعت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت “بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء بحق مطلوبين بجرائم متنوعة”.

وبينت مديرية صلاح الدين أن “الحملة أسفرت القبض على (٦) متهمين بمواد قانونية مختلفة واودعتهم التوقيف وتوزعت على أقضية سامراء، وبلد، والدجيل، والدور تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء”.