الداخلية تكشف عن ملابسات جريمة قتل في إحدى نواحي في كربلاء

الداخلية تكشف عن ملابسات جريمة قتل في إحدى نواحي في كربلاء

المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية، الكشف عن ملابسات جريمة قتل في إحدى نواحي محافظة كربلاء.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن “مفارز الاجرام في قيادة شرطة تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بجريمة قتل”.

وأوضح البيان أنه “بعد ورود اخبار يفيد بوجود جثة مرمية في أحد شوارع ناحية الخيرات متعرضة لاطلاقات نارية، تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الحادث وملاحقة الجاني حيث أثمرت الجهود عن القبض على المتهم اعترف بقيامه بقتل المجنى عليه وذلك بسبب وجود خلافات بينهم”.

وأكدت المديرية، على “اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الجاني الى القضاء لينال جزاءه العادل”.