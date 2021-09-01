الداخلية تستلم ملف الكاميرات الذي كان يدار من قبل محافظة بغداد

الداخلية تستلم ملف الكاميرات الذي كان يدار من قبل محافظة بغداد

المستقلة /- أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، عن تسلم ملف الكاميرات الذي كان يدار من قبل محافظة بغداد، وتشكيل لجنة لإدارته، فيما أوضح سبب عدم إعلان نتائج التحقيقات في بعض حالات الجريمة.

وقال الغانمي، لوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “الوزارة نجحت في إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم الجنائية”، لافتاً الى أن “مرتكب جريمة نورزان ألقي القبض عليه خلال 24 ساعة وتبين أن شقيقها هو من قام بذلك بالتعاون مع أولاد عمها، حيث إن القضية ما زالت قيد المتابعة بالرغم من أنها جريمة عائلية”.

وأضاف، أن “وزارة الداخلية كشفت عن العديد من عمليات الخطف والاغتيال ولم تعلن عن نتائج التحقيق خوفاً على سلامة الأشخاص”، لافتاً الى أن “إعلان النتائج يكون بعد استكمال التحقيق ومعرفة من يقف خلف تلك العمليات”.

وتابع أن “الوزارة تسلمت ملف الكاميرات الذي كان يدار من قبل محافظة بغداد، وتم تشكيل لجنة ، والأمور تسير بالاتجاه الصحيح”.