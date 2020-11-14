الخليج العربي يدعم المغرب في إجراءاتها لتأمين انسياب البضائع

المستقلة/- قال نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول الخليج تؤيد الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة بين المغرب وموريتانيا

وأكد الحجرف، في بيان صادر اليوم السبت، على موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه، ورفضها لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أعلنت، أمس الجمعة، أن القوات المسلحة الملكية قامت، بوضع حزام أمني من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات.

وأوضحت، أن ذلك على خلفية الحصار الذي قام به نحو ستين شخصا تحت إشراف عناصر مسلحة من (البوليساريو)، بمحور الطريق الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات، ويربط المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.