الخطوط الجوية العراقية تعلن انطلاق رحلة الإجلاء الأولى نحو الهند

المستقلة /- أعلنت وزارة النقل العراقية، إنطلاق أولى رحلاتها الجوية المخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين في الهند.

وقال إعلام الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، “استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النقل، سيّرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اليوم الاثنين أولى رحلاتها الاستثنائية إلى جمهورية الهند والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الأراضي الهندية والذين ناشدوا الوزارة لإعادتهم إلى أرض الوطن بسبب الظروف العصيبة التي يتعرضون لها جراء جائحة كورونا”.

وقال مدير عام الشركة كفاح حسن الذي أشرف ميدانياً على تنفيذ الرحلة وفق البيان، إن “هذه الرحلة تمت بعد استحصال الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والهندية كما وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في لوائح منظمة الصحة العالمية واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي تشمل تعفير الطائرة قبل وبعد تنفيذ الرحلة لضمان سلامة الطواقم والمسافرين والحد من انتقال عدوى الوباء”.

وتابع حسن، “من المؤمل أن ينفذ الناقل الوطني رحلات إجلاء عاجلة أخرى إلى الهند بعد اكمال الموافقات الاصولية، اما ما يتعلق بإجراءات فحص وحجر الوافدين، فإنها ستكون من اختصاص الفرق الطبية المتواجدة في مطار بغداد الدولي التابعة لوزارة الصحة العراقية”.