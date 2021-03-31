الخطوط الجوية العراقية تسير رحلات الى الهند لنقل 7000 عامل

الخطوط الجوية العراقية

المستقلة/- اشرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، انطلاق رحلاتها الى الهند بعد الاجتماع الذي جرى مؤخرا مع وفد شركة هيونداي.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، انه “بتنسيق عالي المستوى مع الجانب الهندي لغرض استحصال الموافقات الاصولية لتنفيذ هذه الرحلات بالرغم من القيود الصحية المتبعة حاليا في مطارات الهند”.

واضاف البيان انه “جرى الاتفاق على نقل العمالة العاملين لدى شركة هيونداي الكورية المتواجدة على الاراضي العراقية والبالغ عددهم اكثر من (7000) عامل عبر اسطول الناقل الوطني العراقي ، حيث تم نقل اكثر من ٣٣٠ منهم ابتداء من الاسبوع الماضي وسيتم نقل ٨٠٠ اخرين هذا الاسبوع وبوتيرة متصاعدة للاسابيع المقبلة”.

واشار البيان الى ان “هذه الخطوة من الخطوات المهمة لتنشيط العمل التجاري في الشركة ، من خلال تشغيل اسطول الناقل الوطني العراقي بالرغم من الظروف القاهرة التي تمر بها اغلب شركات الطيران في العالم في ظل ظروف جائحة كورونا”.

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