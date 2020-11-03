“الخبز تحت الضغط”: لماذا اتجه الكثيرون لصنع المخبوزات في عام 2020

المستقلة/- ساره سرحان / “لقد كانت طريقتي للتحكم في شيء ما عندما شعرت بأن حياتي فوضوية وخارجة عن إرادتي”.

تقول إيرين كارسون في موقع “Cnet”: “لم أكن معتادة على قضاء ليالي السبت في عجن الخبز. ومع ذلك، قبل أسبوعين، بعد فترة مرهقة في العمل، وجدت نفسي في الساعة 8 مساءً، أصنع رغيفين دائريين من الخبز الكوبي. عجنتهما بيدي لمدة ثماني دقائق، وبعدها شعرت بتحسن في كل شيء على الأقل للحظة”.

في الكلية، كانت زميلات الدراسة تصنعن الكوكيز والبسكويت بدلا من الدراسة للامتحانات. عندما بدأت في CNET، اعتدت أن أذهب إلى المكتب ومعي الكعك أو خبز اليقطين لي ولزملائي في العمل.

ولكن في عام 2020، أصبح الخبز تحت الضغط شيئًا أكثر مما كان عليه، وانتشرت الوصفات على وسائل التواصل الاجتماعي. بعد الحظر بسبب فيروس كورونا.

لكن لماذا يلجأ الكثير من الناس إلى الخبز؟

كما قد تكون خمنت، إنها آلية تأقْلُم. عندما ينشر شخص ما صورة لكعكة من طبقتين مع هاشتاغ #stressbaking، فهناك عنصر من الوعي الذاتي هناك.

لكن لماذا الخبز وليس الحياكة؟

يقول فايل رايت، كبير مديري ابتكار الرعاية الصحية في جمعية علم النفس الأمريكية: “إن هناك عدة أسباب تجعل الخبز طريقة قوية للتعامل مع التوتر. أولا، إنه إلهاء. لا يمكنك تصفح مواقع التواصل عندما تكون يداك مغطاة بالعجين. كما أنك تستخدم جسمك بالكامل: حواس اللمس والتذوق والشم، ودماغك لاتباع الوصفة؛ عضلاتك للعجن والتشكيل والدحرجة”.

ثم هناك المنتج النهائي: الفطائر والكعكات والبسكويت، وكل هذا الخبز الطازج من الفرن…

يقول رايت: “إما أن تحتوي على الكربوهيدرات مثل الخبز، أو أنها تحتوي على السكر مثل الحلوى والبسكويت، نحن نعلم أن لها تأثير محفِّز لأجزاء من دماغنا تؤدي بعد ذلك إلى مشاعر سعيدة”.