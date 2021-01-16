الخالدي : اللجان النيابية عازمة على تقليص شامل على بنود الموازنة

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المستقلة/- كشف رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي،  عن عزم اللجان النيابية تقليص الارقام الموازنة بشكل شامل، مبينا أن الازمة في الموازنة كبيرة والخلافات عميقة وهي تحتاج الى توافق سياسي .

وقال الخالدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم السبت، ان ” العشرات من بنود قانون موازنة 2021 تحتوي على ارقام مخيفة لا يمكن لمجلس النواب باي حال من الاحوال الموافقة عليها سيما النفقات الحكومية”.

وأضاف أن “الحل الوحيد هو انهاء الازمة عبر اجراء تقليص شامل على بنود الموازنة ومنع الانفاق غير الضروري للجهات الحكومية مهما كانت مسمياتها”.

ودعا الخالدي البرلمان إلى “تحقيق اجتماع مع الحكومة من اجل ترتيب الاوضاع المالية والتوافق على حلول لمنع اعادة قانون الموازنة الى مجلس الوزراء ومن ثم الى البرلمان وهكذا ضمانا لتوفير الوقت”.

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