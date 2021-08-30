الخارجية الايرانية : تضحيات إيران والمقاومة مكنت ماكرون من التجول في الموصل

المستقلة /- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاثنين، إن “التضحيات التي قدمتها إيران والمقاومة، مكنت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من التجول في مدينة الموصل العراقية”.

يأتي ذلك، تعليقا على زيارة قام بها ماكرون أمس الأحد، إلى الموصل شمال العراق، على هامش مشاركته في مؤتمر بغداد، الذي عقد بمشاركة إقليمية ودولية.

وكان ماكرون زار كنيسة الساعة، وجامع النوري الكبير الذي أعلن فيه زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي “خلافته” عام 2014.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

باريس سان جيرمان سيتفاوض مع ريال مدريد من أجل مبابي اليوم

اخبار العراق

الزرفي ينتقد القوى السياسية صاحبة الحجم الاكبر لفشلها في ادارة البلاد

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع

اخبار العراق

الصناعة تؤكد افتتاحها 17 مصعنا بعد تنفيذها الخطة قصيرة المدى

اخبار العراق

البيئة تشكو من قلة التخصيصات المالية وضعف الدعم لمعالجة ملف الالغام

اخبار العراق

على خلفية ملفات فساد.. القضاء يصدر حكمين ضد مسؤولين في بابل

اخبار العراق

وزارة النقل : تسيير رحلات جوية مباشرة لنقل المعتمرين العراقيين

اخبار العراق

وزارة النقل : تسيير رحلات جوية مباشرة لنقل المعتمرين العراقيين

اخر الاخبار

احوال الطقس : البلاد تتأثر بموجة رطوبة وتقلبات في الرياح حتى السبت المقبل

اخبار العراق

وزارة التربية تحدد موعد اعلان نتائج امتحانات الثالث متوسط

اخر الاخبار

رويترز : مطار حامد كرزاي الأفغاني يتعرض فجر اليوم لهجوم بالصواريخ

اخر الاخبار

بعد نجاحه في ادارة الشركة.. مدير آبل يحصل على مكافأة بـ 750 مليون دولار

اخر الاخبار

مرصد : نادي مانشستر سيتي يمتلك أغلى قائمة لاعبين فى تاريخ كرة القدم

اخبار العراق

كوجر : الحكومة ستعيد النظر في سلم الرواتب للقضاء على الفضائيين ومتعددي الرواتب

اخر الاخبار

عشرون معجزة في القرآن الكريم حيرت العالم

اخر الاخبار

أم شجاعة تقتل أسدا بيديها بعد مشاهده يهاجم ابنها

اخر الاخبار

فنان عربي تزوج 15 مرة ثم عاد لزوجته الأولى.. ماذا قال؟