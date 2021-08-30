الخارجية الايرانية : تضحيات إيران والمقاومة مكنت ماكرون من التجول في الموصل

المستقلة /- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاثنين، إن “التضحيات التي قدمتها إيران والمقاومة، مكنت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من التجول في مدينة الموصل العراقية”.

يأتي ذلك، تعليقا على زيارة قام بها ماكرون أمس الأحد، إلى الموصل شمال العراق، على هامش مشاركته في مؤتمر بغداد، الذي عقد بمشاركة إقليمية ودولية.

وكان ماكرون زار كنيسة الساعة، وجامع النوري الكبير الذي أعلن فيه زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي “خلافته” عام 2014.