الحوثيون يقصفون قاعدة “الملك خالد” الجوية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، اليوم الاثنين، أنها قصفت قاعدة “الملك خالد” الجوية العسكرية في خميس مشيط بجنوب السعودية، بطائرة مسيرة.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب نشره عبر “تويتر”: “نفذ سلاح الجو المسير بفضل الله عملية هجومية بطائرة قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط صباح يومنا هذا الاثنين، وكانت الإصابة دقيقة”.

وأضاف: “هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا”.

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