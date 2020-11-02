الحكومة تضع خطة لفتح عشر مقابر جماعية لضحايا داعش

المستقلة / – كشف عضو هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، سعد العبدلي، عن خطة لفتح عشر مقابر جماعية تضم رفات ضحايا اعدمتهم عصابات داعش الارهابية.

وقال العبدلي في تصريح لـ صحيفة ”الصباح” اطلعت عليه المستقلة: ان “جهود الفريق الوطني لفتح المقابر واللجنة الوطنية الحكومية وبالتعاون مع الفريق الخاص التابع للامم المتحدة للمساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش الارهابية (يونيتاد) واللجنة الدولية للمفقودين بالتنسيق مع منظمات دولية مستمرة بعمليات استخراج جثث ضحايا العصابات الارهابية من المقابر الجماعية والتعرف عليهم منذويهم».

واضاف انه “تم الاتفاق على وضع خطة مستقبلية لفتح عشر مقابر تضم رفات أشخاص اعدمتهم داعش الارهابية، اذ تم فتح ثلاث مقابر كمرحلة اولى منها مقبرة (صولاغ) وسيكون العمل بعدها فتح مقبرة سجن بادوش في منطقة الحميدات في الموصل والمتوقع ان تضم رفات 600 سجين اعدمتهم داعش الارهابية، وهم من جميعالمحافظات».

واوضح العبدلي ان “هناك توجها لفتح مقبرة ال بو نمر في الرمادي، وبعدها سيبدأ التخطيط لفتح وجبة اخرى وفق الخطة المقررة لمئات المقابر في المحافظات التي استولت عليها داعش الارهابية”، لافتا الى ان “الفرق العراقية مستمرة بفتح المقابر بعد استحصال القرارات القضائية والتعرف على هويات وأسر المتوفين لاعادة دفنهم بشكل لائق».