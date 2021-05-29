الحكومة المصرية ترد على زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن اعتزام الحكومة زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة، مُوضحةً أن الرسوم الجمركية على مختلف الواردات ثابتة دون أي زيادة، مُشيرةً إلى أنه جار تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية والذي يسهم في تقديم عدد من التيسيرات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، من خلال  تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (www.mof.gov.eg).

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الجزائر.. إعادة فتح معبر الدبداب مع ليبيا وتدشين خط بحري بين البلدين

اخر الاخبار

باحثة أردنية تحصل على جائزة إلينوي العالمية للإبداع

اخر الاخبار

آخر تطورات قضية الداعية وسيم يوسف .. وما قصة الفيديو الأخير

اخبار مصر

الحكومة المصرية ترد على زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة

اخر الاخبار

استعداد لمواجهة أسوأ موجة جفاف منذ 90 سنة

اخر الاخبار

داء الفطر الأسود وعلاقته بكورونا

اخر الاخبار

تقرير: القبة الحديدية أسقطت طائرات اسرائيلية

اخر الاخبار

تقرير: القبة الحديدية أسقطت طائرات اسرائيلية

رياضية

التحقيق مع رونالدو بسبب جورجينا

اخر الاخبار

تحمل مواد نووية.. أخر تطورات السفينة الجانحة “إيفرغيفين”

اخر الاخبار

العثور على رفات 215 طفلاً في مدرسة داخلية في كندا

اخر الاخبار

ظهور سلالة جديدة لكورونا .. بماذا تختلف عن سابقاتها؟

اخر الاخبار

مصر تحظر دخول أي بضائع مستوردة بدون هذه الآلية

اخبار الاردن

البنك الدولي يعلق على ارتفاع البطالة في الأردن ويقدم حلولا

اخر الاخبار

كورونا يتفشى مجدداً يمنطقة في الصين

اخر الاخبار

إنقلاب سفينة شحن في اسبانيا

اخر الاخبار

من بينها الإمارات .. السعودية تسمح بدخول المسافرين من 11 دولة