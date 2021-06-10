الحكومة المصرية ترد على استخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً بمزارع الدواجن

المستقلة/-أحمد عبدالله/نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً في مزارع الدواجن بمصر.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الدواء المصرية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لاستخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً في مزارع الدواجن بمصر.

وشددتا على أن كافة الأدوية البيطرية بما فيها المضادات الحيوية سواء المحلية أو المستوردة، والمستخدمة في علاج الدواجن سليمة وآمنة ومطابقة للمواصفات والمعايير الصحية العالمية، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها وإجازة ترخيصها بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، وتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، وأشارتا  إلى شن حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وكذلك على مختلف المزارع لفحص الدواجن، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

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