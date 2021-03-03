الحكومة العراقية تتخذ قرارها بشأن حظر التجوال

المستقلة /… أفاد مصدر مطلع بأن اللجنة العليا الخاصة بمكافحة فيروس كورونا اتخذت قرارها الأربعاء بشأن حظر التجوال المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال المصدر لل( المستقلة ) اليوم الاربعاء إن اللجنة قررت استمرار العمل بحظر التجوال الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد، مع الإبقاء على الحظر الجزئي لبقية الأيام بعد الساعة الثامنة مساءً ولغاية صباح اليوم التالي.

وأضاف أن هذا القرار سيسري لغاية الأحد المقبل، إذ ستجتمع اللجنة مجدداً لاتخاذ قرارات جديدة على ضوء الموقف الوبائي. ( النهاية)