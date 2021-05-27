الحكومة الأردنية تقر اجراءات جديدة للقادمين الى المملكة

المستقلة /- أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن إجراءات جديدة تم العمل بها للقادمين عبر الحدود إلى المملكة .

واكد الفراية استمرار العمل بشرط سلبية نتيجة فحص كورونا قبل 72 ساعة من دخول المملكة .

وبين الفراية انه سيطلب من زوار المملكة من الخارج والقادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية التسجيل على منصة Visit Jordan لتثبيت فحوصاتهم وشهادات التطعيم الخاصة بهم، واستصدار رمز تحقق QR Code يتيح للفرق التفتيشية التدقيق عليها من خلال تطبيق سند.