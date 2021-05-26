الحكومة الأردنية تعلن عن خطة تدريجية لفتح القطاعات بداية الشهر المقبل

المستقلة/-أحمد عبدالله/قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين إن الظروف الوبائية الراهنة سمحت بإعلان عن خطة تدريجية لفتح القطاعات المغلقة.

وأضاف دودين خلال إيجاز صحفي اليوم الأربعاء، أن “الحكومة استندت إلى الوضع الوبائي واتخاذ الاجراءات وفقه، وبعد تحسن الوضع الوبائي والتزاما بالتوجيهات الملكية بالموازنة بين الوضع الوبائي والاقتصاد، تم وضع خطة تمتد حتى بداية سبتمبر المقبل لفتح القطاعات بشكل تدرجي، وستخضع الخطة للتقييم المستمر وفق الوضع الوبائي وبرنامج التطعيم”.

وبين دودين، أن الخطة تتوزع على 3 مراحل الأولى في الأول من يونيو بإعادة الفتح التدريجي لقطاعات وأنشطة وتنظيم دخول القادمين إلى المملكة، والمرحلة الثانية من 1 يوليو وتشمل تنظيم السياحة وتقليص ساعات الحظر الليلي، لافتا لوجود متطلبات إضافية لزيارة مناطق المثلث الذهبي، إضافة لعودة تدريجية للعمل الحكومي ليصبح 100% للموظفين وعودة تدريجية للتعليم الوجاهي، أما المرحلة الثالثة في 1 سبتمبر وتشمل إلغاء الحظر بكافة المحافظات وعودة التعليم الوجاهي، والسماح لمعظم القطاعات بالعمل، وستصدر أوامر دفاع وبلاغات توافق هذا الفتح التدريجي.

ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، إلى أن الحكومة ستقوم بتطوير القطاع الطبي وإمكاناته.