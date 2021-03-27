مصر.. الحكم بإعدام سفاح الجيزة شنقًا في قضية قتل شقيقة زوجته للمرة الثانية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم قذافي فراج عبد العاطي 48 سنة، المعروف بـ”سفاح الجيزة”، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة، بالإعدام شنقًا، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامه بقتل شقيقة زوجته نادين، الطالبة بكلية الحقوق عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

صدر الحكم أمام الدائرة 24 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين مسلم، وجاء ذلك بعدما تسلمت “الجنايات” الرأي الشرعي لفضيلة مفتى الجمهورية في إعدامه.

وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، مرتديا الزي الأحمر “بدلة الإعدام”، في حالة ثبات تام ولم يبد منه أي رد فعل، واستمر المتهم يتجول داخل قفص الاتهام وأعطى ظهره لقاعة المحكمة.

كشفت تحقيقات شريف كامل، وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة، بإشراف المستشار يحيى فريد الزارع، المحامي العام الاول لنيابة جنوب الجيزة، أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن عقد العزم على إزهاق روحها، فأعد مخططا إجراميا بأن قام باستدراجها إلى شقته التي أعدها مسرحًا لجريمته، بزعم حل خلاف بينهما فقام باستدراجها والتخلص منها.

كان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قد أحال المتهم “قذافي فراج” إلى “محكمة الجنايات” في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت “النيابة العامة” قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير “الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية”، بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة

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