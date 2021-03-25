الجيش الليبي يعلق على اغتيال الضابط محمود الورفلي

المستقلة /- نعت القيادة العامة للجيش الليبي، الضابط محمود الورفلي القيادي بقوات الصاعقة الذي اغتيل مساء الأربعاء بوابل من الرصاص أطلقه مسلحون علي سيارته وسط مدينة بنغازي شرقي البلاد.

وقالت القيادة في بيان نشره الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري، عبر صفحته في فيسبوك، إن “المقدم الورفلي الذي طالته أيدي الغدر والخيانة في بنغازي، كان مثالا للشجاعة والفداء في معارك العزة والكرامة ضد الخوارج التكفيريين”.

ولقي الورفلي مصرعه إثر إطلاق مجهولين وابلا من الرصاص، حيث نقل مصابا إلى مركز بنغازي الطبي الذي حدثت أمامه الحادثة لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لائحة اتهام إلى الورفلي مرتين للاشتباه في قتله أكثر من 40 أسيرًا، بما في ذلك واقعة تعود لعام 2018 يظهر فيها بالصور الفوتوغرافية وهو يطلق النار على 10 سجناء.

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