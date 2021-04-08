الجيش السوداني يعلن استرداد 95% من الأراضي المغتصبة بالفشقة الكبرى

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن الجيش السوداني أن “القوات المسلحة استردت 95% من الأراضي المغتصبة بمنطقة الفشقة الكبرى”، مؤكدا “استقرار الأوضاع الأمنية بالمناطق المحررة”.

ودعا قائد اللواء الخامس للقوات المسلحة بأم براكيت العميد وليد أحمد السجان، الجهات التنفيذية في الدولة أن تولي اهتمامها بالمنطقة وتهيئة البيئة للموسم الزراعي وتنمية المنطقة لاستقرار المواطنين، مؤكدا أن أي محاولة من الجانب الإثيوبي ستجد الرد الحاسم من القوات المسلحة.

وشدد على أن “القوات المسلحة بالمنطقة على درجة عالية من الروح وعلى قناعة أنهم يدافعون عن الأرض وأن القوات المسلحة تبسط سيطرتها على الفشقة وتبقى القليل”، مضيفا: “نحن قادمون على ذلك الانفتاح الذي انعكس على المنطقة والمزارعين وسوف ينعكس إيجابا على الموسم الزراعي الصيفي”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الجيش السوداني يعلن استرداد 95% من الأراضي المغتصبة بالفشقة الكبرى

اخر الاخبار

الكويت.. توقيع 23 عضوا على طلب نيابي لإعفاء رئيس مجلس الأمة

اخبار العراق

الخارجية : العراق سيأخذ حضوره المتوازن في شراكةٍ متعددة المجالات مع امريكا

اخبار العراق

يوم الثلاثاء المقبل ..مفوضية الانتخابات ستعقد مؤتمر مع الكيانات السياسية

اخبار العراق

الصحة : تم تسجيل أرقام غير مسبوقة بإصابات كورونا وهذا تطور وبائي خطير

اخبار العراق

الصحة العالمية : ملايين الجرعات من لقاح كورونا ستصل العراق قريبا

اخبار العراق

مصرف الرشيد يطلق قروض 30 مليون دينار لترميم المباني والوحدات السكنية

اخبار العراق

مصرف الرشيد يطلق قروض 30 مليون دينار لترميم المباني والوحدات السكنية

اخبار العراق

وزارة العمل : المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي وصل الى 561 الفاً

اخبار العراق

مجلس الوزراء يحديد بدلات إيجار الأراضي الزراعية بالدينار للدونم الواحد

اخر الاخبار

سعر نفط خام البصرة الخفيف يسجل اعلى خامات اوبك

اخبار العراق

ائتلاف النصر يرحب بمخرجات الحوار الستراتيجي العراقي الاميركي

اخبار العراق

الطيران المدني تعلن عن إطلاق منصة عراق مسافر في مطارات البلاد

اخبار العراق

وزير المالية يترأس لجنة اعداد استراتيجية الموازنة للمدى المتوسط 2022-2024

اخر الاخبار

استطلاع : 61 % من الأمريكيين لديهم زيادة في الوزن منذ تفشي كورونا

اخبار الاردن

طقس الاردن : ارتفاع على درجات الحرارة الخميس

اخبار العراق

العقابي : القطاع الخاص يعاني بسبب تخبط الحكومة في سياستها الاقتصادية