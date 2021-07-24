الجيش الأردنى يعلن مقتل شخصا حاول التسلل إلى إسرائيل

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفادت هيئة البث الإسرائيلي “كان”، اليوم السبت، بأن الجيش الأردني قتل شخصا أثناء محاولته التسلل إلى إسرائيل.

وأوضحت الهيئة أن “الجيش الأردني أحبط محاولة أخرى لتسلل ثلاثة أشخاص إلى إسرائيل عبر الحدود الأردنية قرب القرية التعاونية معوز حاييم في غور الأردن، وأفيد بأن أحد المتسللين قتل بنيران الجنود الأردنيين بعد أن واصل التقدم نحو السياج الحدودي، فيما عاد الاثنان الآخران أدراجهما”.

ونقلت الهيئة عن الجيش الإسرائيلي أن “الحادث وقع داخل الأراضي الأردنية، وأن أحدا من المتسللين لم ينجح في اجتياز السياج الحدودي”.

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل صباح اليوم خمسة متسللين آخرين تمكنوا من اجتياز الحدود وتم إلقاء القبض عليهم في منطقة البحر الميت.

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