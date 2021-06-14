الجمهور يهاجم أحمد خميس بسبب الفيديو المخل لزوجته

المستقلة/- منى شعلان/ خرج الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، عن صمته وعلق على الشائعات التي طالت زوجته الفنانة والإعلامية مشاعل الشحي، خلال الفترة الماضية، بعد تداول مقطع مخل بالآداب منسوب لها، وتم ترويجه على أنها بطلته.

حيث نشر خميس، عبر صفحته على موقع ”إنستغرام“، صورة تجمعه مع زوجته، وعلق قائلاً:” لكل الإشاعات اللى طلعت على زوجتى ، أولا زوجتي مثل الطفلة البريئة مالها خص بأحد و من تزوجنا عايشين لبعض.

وتابع:” انا من عرفت اني يتيم ما كنت ادور على احد يعوضني او اني افكر بالزواج ، لاني كنت عايش بصراع نفسي و فوق ذلك كنت انطوائي ، اتذكر اني تمنيت بعمر ١٦ اني اتزوج اماراتية بقلب فلبينية ، بسبب اني تربيت مع فلبينيات و الله عوضني صدق عوضني تزوجت امارتية نصها فلبينية”.

وأضاف:” يعني الله صبرني كل ها الفترة الين ما اتزوج البنت الي تمنيتها من وأنا صغير ، ما لقيت شئ يمنعني من اني اتزوجها تصلي وملتزمة و تخاف ربها و تحاول انها تساعد الجميع بمعنى الكلمة و تحب تضحك الي قدامها

و فوق ذلك عوضتني عالـ نقص الي فقدتها وانا صغير.

واختتم موجها حديثه للجمهور :”بكمل لكم بشرط اذا حابين تعرفوا اكثر حطوا او اكتبوا نبا التكملة ( الجزء الثاني ) ، لان التعليقات تجرح و يمكن مو حابين تسمعوا للاخير”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع ما نشره الإعلامي الإماراتي، وسخر عدد كبير من حديث خميس عن زوجته فى حين أن البعض رفض أن يستكمل حديثه بهذه الطريقة متهمين إياه بالتمثيل.

وكانت مشاعل الشحي، انهارت من البكاء بعد تداول مقطع فيديو مخل بالآداب منسوب لها ، مؤكدة أنها ليست هي التي ظهرت في الفيديو.

وقالت الشحي، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق سناب شات، إن لديها حدودا من الصعب تخطيها كونها فتاة عربية إماراتية، مشددة على أن الفيديو المنتشر لها لا يخصها نهائيًا بل لفتاة شبيهة لها، لكن من فعل ذلك وذكر اسمها يهدف إلى الشهرة والحصول على المشاهدات، مبينة أن للجمهور حرية الانتقاد فيما تقوم بنشره عبر حساباتها، لكن المنسوب لها لا يخصها.

وأوضحت الشحي قائلة: “شو الهدف من انتو تنسبون مقطع مخل بالآداب لوحدة، انا ادري الحين زوجي بيطلع يزف فيني ويقلي ليش طلعتي تكلمتي”.

وتابعت: “تعبت ادخل سناب ادخل تيك توك انستغرام كل مكان كله يزفون ويقولون هذي ما تشرفنا يعني الواحد يتعب انا يوم اشوف قذارة الشباب عندي الي يقولون شفنا جسمك ومدري شنو قذارة لابعد الحدود”.

وأشارت: “لو كنت انا الي بالفيديو عادي يوقفوني يضربوني استاهل اذا مسوية الفيديو، بقعد أكلم فلان وعلان وأقول مو أنا خلاص لمتى؟”.

وكان عدد من رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو وصف بـ”الإباحي”، لافتين إلى أن من تظهر في الفيديو هي مشاعل الشحي، ونسبوه لها، فهاجمها متابعون، وسط مطالب بالقبض عليها ومحاسبتها، ومطالب أخرى بإغلاق حسابها.