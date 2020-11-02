الجمعيات الفلاحية : المصرف الزراعي يرفع دعاوى قضائية على الفلاحين لاستحصال ديونه

المستقلة / – كشفتْ الجمعيات الفلاحية عن قيام المصرف الزراعي بـ”رفع دعاوى قضائية”، على الفلاحين المقترضين، لعدم استحصال ديونه، فيما عزت السبب الى تأخر الحكومة بتسديد مستحقات المزارعين التي تجاوزت ترليوني دينار.

وقال رئيس الجمعيات ومستشار هيئة الرأي في وزارة الزراعة حيدر العبادي في تصريح لـ”الصباح”: ان “الجمعيات كانت تتوقع من الحكومة مكافأة الفلاحين باصرارهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي لثلاث سنوات من المحاصيل الستراتيجية، الا انها تفاجأت بعدم حصول الفلاح على مستحقاته خلال الموسم الحالي، مع رفع اسعار الاسمدة وبالتالي ارتفاع اسعار كلف الانتاج”.

واضاف ان “الحكومة مطالبة بتسديد مستحقات الفلاحين التي تصل الى 2 ترليون و70 مليون دينار، للمباشرة بحملة الاستزراع الشتوية وتهيئة الاراضي من الحراثة وغيرها”.

وكشف العبادي عن “رفع المصرف الزراعي دعاوى قضائية على الفلاحين، لعدم امكانيتهم تسديد القروض، بسبب عدم تسلم مستحقاتهم”، مبينا انه “كان من المفترض ان تؤجل استحصال الديون لحين اطلاق المستحقات”.

وبشأن الخطة الزراعية المقبلة، اوضح رئيس الجمعيات، ان “تخفيض الاراضي المروية من 5 الى 4 ملايين دونم سيؤثر في حجم انتاج المحاصيل الزراعية”، موضحا ان “قرار منع التجاوزات الصادر عن مجلس الوزراء لم يكن في جانب الفلاحين كونه منع اصحاب الاراضي الزراعية على النهر الثالث المصب العام من الارواء”.