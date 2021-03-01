الجمعة..بابا الفاتيكان يزور العراق لأول مرة

المستقلة/أمل نبيل/على الرغم من التهديدات المزدوجة لوباء كوفيد-19 والعمليات الإرهابية ، من المقرر أن تبدأ أول زيارة بابوية للعراق يوم الجمعة ، حيث سيلتقي فرانسيس بالمجتمعات المسيحية م وأحد القادة المسلمين الأكثر نفوذاً في العالم..بحسب تقرير الجارديان البريطانية.

بالنسبة للبابا فرانسيس البالغ من العمر 84 عامًا ، ستكون هذه أول رحلة له إلى الخارج منذ 15 شهرًا حيث أدى الوباء إلى تقليص تحركاته.

و دخلت القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة العراقية حيز التنفيذ الأسبوع الماضي ، مع حظر التجول طوال الليل وإغلاق كامل لمدة ثلاثة أيام في عطلات نهاية الأسبوع ، حيث تضاعفت الحالات المسجلة يوميًا في أقل من أسبوع.

سيتم تطعيم جميع أعضاء الحاشية البابوية ضد الفيروس قبل المغادرة ، وسيُطلب التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات أثناء الأحداث.

ووعدت الحكومة العراقية بإجراءات أمنية مشددة خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام لست مدن. وعلى الرغم من تراجع التفجيرات والهجمات العنيفة الأخرى في السنوات الأخيرة ، قتل 32 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 100 في تفجير انتحاري مزدوج في سوق ببغداد الشهر الماضي.

وقال الكاردينال ليوناردو ساندري ، من مجمع الفاتيكان للكنائس الشرقية ، لمجلة أمريكا ، إنه بالنسبة للأمن ، أعتقد أن الحكومة العراقية ستتخذ جميع الإجراءات لضمان هدوء الزيارة.

وسيتوجه البابا يوم السبت جنوبا إلى مدينة النجف المقدسة للقاء آية الله العظمى علي السيستاني ، رجل الدين الشيعي ذو النفوذ البالغ من العمر 90 عاما.

في السنوات الأخيرة ، أقام فرانسيس علاقات قوية مع القادة المسلمين.

في فبراير 2019 ، وقع فرنسيس والشيخ أحمد الطيب ، إمام الجامع الأزهر في القاهرة والشخصية البارزة في الإسلام السني ، إعلانًا تاريخيًا للأخوة في أبو ظبي.

بالنسبة للجالية المسيحية الصغيرة في العراق ، سيكون أبرز ما في الرحلة زيارة فرانسيس إلى شمال البلاد.

قُتل آلاف المسيحيين في المنطقة تحت حكم تنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2014 و 2017 ، وفر مئات الآلاف من منازلهم في مواجهة العنف والاضطهاد.

سيزور فرانسيس مدن أربيل والموصل وقرقوش للقاء الأشخاص الذين يحاولون الآن إعادة بناء مجتمعاتهم وكنائسهم. في الموصل ، سيصلي البابا في نصب تذكاري لضحايا تنظيم الدولة الإسلامية ، وفي قرقوش سيزور كاتدرائية القديسة مريم الطاهرة ، التي يتم إصلاحها بعد النهب والأضرار التي تسبب فيها مقاتلو الدولة الإسلامية.