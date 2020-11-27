الجماهير تخرق الحظر في مباراة الديوانية والشرطة

(المستقلة) شهدت مباراة الديوانية والشرطة في الدوري العراقي الممتاز حضورا جماهيريا، رغم الحظر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفاز الديوانية على الشرطة بثنائية دون رد، مساء الجمعة، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري العراقي.

ورصدت عدسات المصورين دخول جماهير الديوانية لملعب مباراة فريقها أمام الشرطة، رغم الحظر الصحي المفروض على الملاعب العراقية.

يذكر أن الديوانية رفع رصيده بهذا الفوز إلى 7 نقاط في المركز السابع، فيما توقف رصيد الشرطة عند 8 نقاط في المركز الخامس.