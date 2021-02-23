الجزائر… رياح قوية محملة بالرمال في 14 ولاية اليوم 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في الجزائر تحذيرا من أن البلاد ستشهد، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وبحسب صحيفة “النهار” الجزائرية، فستهب على عدد من ولايات البلاد رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كيلو متر في الساعة، ومرفقة برمال كثيفة وعدم وضوح في الرؤية، وذلك بحسب نشرة صادرة من هيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت النشرة إلى أن الولايات المتضررة من الرياح القوية هي تبسة وخنشلة وبسكرة والوادي ورقلة وغرداية وإليزي والمغير وتقرت وأولاد جلال والمنيعة والأغواط وجانت وعين صالح.

وسيبدأ نشاط الرياح القوية بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء إلى السادسة من صباح غدا الأربعاء.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية، حذرت الشهر الماضي من تعرض البلاد إلى موجة برد، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 5 تحت الصفر في بعض الولايات.

كما حذرت الهيئة الشهر الماضي من تساقط ثلوج كثيفة على 5 ولايات.

وتشهد العديد من ولايات الجزائر حالة من عدم الاستقرار الجوي منذ الشهر الماضي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

جلادباخ ضد مانشستر سيتي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

رياضية

بايرن ميونيخ يسحق لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

اخر الاخبار

“مبلغ صادم”.. إنهاء صراع نفقة التوأم بين أحمد عز و زينة

اخر الاخبار

السعودية تطرح سندات دولية للشهر الثاني على التوالي

اخر الاخبار

تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بكورونا

اخر الاخبار

أول تعليق من ابنة شقيق كاظم الساهر بعد ضجة صورها معه

رياضية

النصر يحسم ديربي الهلال في الدوري السعودي

رياضية

النصر يحسم ديربي الهلال في الدوري السعودي

اخر الاخبار

قيادات فتحاويّة وأخرى حمساويّة في اتصال مع البرغوثي وعائلته

اخر الاخبار

الرئاسة اللبنانية: عون و10 أعضاء من فريقه تلقوا لقاح كورونا

اخر الاخبار

الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين “بكل قوة” العدوان الإسرائيلي على سوريا 

اخبار العراق

تسجيل اول حالة ولادة طبيعية لامرأة مصابة بكورونا في الشطرة

اخر الاخبار

السعودية تفرض عقوبات مشددة لمن ينشر ويفشي وثائق سرية

اخبار العراق

سقوط مصابين مع تجدد المظاهرات في الناصرية

اخبار العراق

زراعة كربلاء  تسوق 25 طن من الاسماك  الى الأسواق المحلية

اخبار العراق

شركة لبنانية تبحث افتتاح مدارس دولية في كربلاء

اخر الاخبار

الكويت.. وزير المالية يتحدث عن نفاد السيولة في خزينة الدولة