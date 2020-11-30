الجبوري :انجاز 465 مشروعاً حيوياً لإعمار أيمن الموصل

المستقلة /-أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، انجاز 465 مشروعاً حيوياً ضمن المراحل الثانية والثالثة والرابعة لإعمار أيمن الموصل والمدينة القديمة خلال العام 2020.

وقال الجبوري، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، إن “الجهد الهندسي والفني في بلديات وبلدية مدينة الموصل وبالتعاون مع عـدد مـن شـركـات وزارة الاعـمـار، اسـهـم بانجاز 465 مشروعاً حيويا ضمن المراحل الثانية والثالثة والرابعة من إعـادة اعمار أيمن الموصل والمدينة القديمة خلال العام الحالي”.

وأوضح، أن “أبرز المشاريع المنفذة تمثلت باعادة اعمار المجسرات والجسور و80 مدرسة والمشافي الكرفانية، فضلا عن 12 مركزا صحيا، إضافة إلـى مد شبكات المـجـاري والـكـهـربـاء وكـذلـك إعــادة صيانة إسـالـة مياه الشرب وتوزيعها بين الأحياء البعيدة، فضلا عن إعادة اعـمـار المـنـازل المـدمـرة جـراء العمليات العسكرية التي خلفتها عصابات داعش الارهابية”.

وتـابـع الـجـبـوري، أن “هـنـاك الـعـديـد مـن المـشـاريـع قيد الانـجـاز وسـط أيمن الموصل والمـوصـل القديمة، حيث تتم متابعتها حتى الانتهاء منها وادخالها للخدمة”.