“الجائحة” فيلم إماراتي يتناول جزء من حياة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

المستقلة/ منى شعلان/ أعرب الممثل الإماراتي “سالم العامري”عن سعادته البالغة لمشاركته فى الفيلم الروائي الجديد “الجائحة”، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويعد الفيلم هو أول فيلم روائي يجسد جزء من حياة الفنانة الراحلة “رجاء الجداوي” تقديرا لها ولمكانتها الفنية، وتأثيرها الكبير على الأسر العربية.

ويعرض الفيلم جزء من حياة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي قبل إصابتها بفيروس كورونا ، ووفاتها متأثرة بهذا الفيروس، لما لها من قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج وتكريمها أكثر من مرة في دبي والكويت والسعودية.

وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعى تربوى، ويتضمن الفيلم بعض الأحداث الإنسانية والوطنية التي تتعلق بفيروس كورونا وتداعياته.

وأشار “العامري” إلى انه يجسد فيه شخصية شاب مصري في دولة الإمارات ويحرص من خلاله على توصيل رسالة هادفة للشباب المصري ، لافتا إلى أنه يريد الظهور للمشاهدين بدور مختلف يحمل جوانب نفسية صعبة يظهر موهبته الحقيقة، ويتمنى المشاركة بالفيلم في المهرجانات المختلفة، ويكون خطوة للمشاركة في الأفلام السينمائية الطويلة.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، رحلت عن عالمنا في بداية شهر يوليو من العام الجاري بعد احتجازها فى الحجر الصحي عقب إصابتها بفيروس كورونا الذي أودى بحياة الكثير من البشر حول العالم.